Köln (SID) - Auf den dreimaligen Titelträger 1. FFC Turbine Potsdam wartet im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen eine hohe Hürde. Der deutsche Meister muss in der Runde der letzten Vier entweder zu Titelverteidiger FCR Duisburg oder Bayern München, die am Mittwoch (ab 18.00 Uhr) ihr Viertelfinale nachholen müssen. Das ergab die Auslosung durch den ehemaligen Nationaltorhüter Toni Schumacher in Köln.

Im zweiten Halbfinale reist der SC 07 Bad Neuenahr entweder zum Zweitligisten FSV Gütersloh oder zum 1. FFC Frankfurt, die ebenfalls am Mittwoch aufeinandertreffen. Das Endspiel findet am 26. März in Köln statt.