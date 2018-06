Doha (SID) - Der deutsche Golfstar Martin Kaymer hat bei den Katar Open seine Chance auf den Sprung an die Weltranglistenspitze gewahrt. Nach seiner schwachen 77er-Runde zum Auftakt spielte der 26-Jährige am zweiten Tag auf dem Par-72-Kurs eine 70 und rückte mit 147 Schlägen auf den geteilten 57. Platz vor. Der Engländer Lee Westwood, den Kaymer als Führenden der Weltrangliste ablösen kann, spielte nur eine 75 und scheiterte überraschend am Cut.

Kaymer gelangen auf der zweiten Runde zwei Birdies, im Gegenzug leistete er sich an keinem Loch einen Bogey. Ebenfalls auf dem geteilten 57. Platz liegt Marcel Siem. Der 30-jährige Ratinger benötigte am zweiten Tag 75 Versuche. Die Führung übernahm der Österreicher Markus Brier, der eine 66 spielte und zehn Schläge Vorsprung auf Kaymer hat.

Mitfavorit Kaymer, der erst vor zwei Wochen das Turnier in Abu Dhabi gewonnen hatte, wäre bei einem Sieg oder einem zweiten Platz der zweite Deutsche nach Bernhard Langer an der Spitze der Weltrangliste.