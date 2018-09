Köln (SID) - Der Finne Arttu Pihlainen hat die Premiere der Red Bull Crashed Ice Weltmeisterschaft in den Niederlanden gewonnen. Der Schnellste der Qualifikation und Zweite von München setzte sich auf dem Cauberg in Valkenburg vor 25.000 Zuschauern im Finale gegen Scott Croxall (CAN), dessen Bruder Kyle und Lukas Fiala (CZE) durch. Pihlainen übernahm mit 1800 Punkten auch die Führung in der Gesamtwertung. Von den deutschen Athleten um Weltmeister Martin Niefnecker kam keiner über das Achtelfinale hinaus.