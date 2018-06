Köln (SID) - Der deutsche Meister Bayern München hat sich bei der Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund bis auf die Knochen blamiert. Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal verlor nach einer 2:0-Führung zur Pause noch mit 2:3 (2:0) beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln. Anstatt den Rückstand auf den BVB nach dessen 0:0 am Freitag im Derby gegen Schalke 04 zu verkürzen, wuchs dieser nun wieder auf 15 Punkte an. Auch das Mindestziel Champions-League-Qualifkation ist damit wieder in Gefahr.

Mario Gomez mit seinem 16. Saisontor (22.) und Hamit Altintop (43.) hatten die Bayern scheinbar sicher in Führung gebracht, doch zweimal Milivoje Novakovic (62. und 73.) und Christian Clemens (55.) drehten den Spieß noch um. Erstmals seit November 1997 (2:4 in Leverkusen) und nach 455 Spielen verloren die Bayern wieder nach einer 2:0-Führung. Für Köln war es der erste Heimsieg gegen Bayern seit dem 3:1 1995. Köln feierte im ersten Spiel von Sportdirektor Volker Finke damit einen unerwarteten Sieg im Abstiegskampf.

Die Gäste von der Isar hatten vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften WM-Stadion zunächst Glück, dass sie vor der Führung nicht schon in Unterzahl agieren mussten. Denn Schiedsrichter Felix Zwayer beließ es auch zum Missfallen des neuen Kölner Sportdirektors Finke, der erstmals auf der Tribüne neben Präsident Wolfgang Overath saß, in der 19. Minute bei einer Gelben Karte für Holger Badstuber. Der Nationalverteidiger war allerdings letzter Mann, als er Kölns einzige Sturmspitze Novakovic von den Beinen holte. Das ist nach den Regeln normalerweise Rot, der Referee aus Berlin ließ sich aber von den Protesten nicht beeindrucken.

Praktisch im Gegenzug nutzte Gomez auf Vorlage von Nationalmannschaftskollege Thomas Müller die erste Münchner Chance. Dabei machte Kölns Innenverteidiger Youssef Mohamad, der zuletzt wegen einer Schweinegrippe-Erkrankung gefehlt hatte, keine gute Figur. Die überwiegend ereignisarme erste Hälfte hatte dann noch einen turbulenten Abschluss. Zunächst traf Altintop mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 2:0, Ex-Bayern-Keeper Michael Rensing sah dabei nicht gut aus. Dann übersah Referee Zwayer auch noch ein klares Handspiel von Mohamad im Strafraum.

Die im ersten Durchgang noch an Harmlosigkeit kaum noch zu überbietenden Kölner kamen wie verwandelt aus der Kabine. Zunächst traf Clemens auf Vorlage von Christian Eichner zum 1:2, dann Novakovic per Kopf zum umjubelten Ausgleich. Allerdings stand bei der Entstehung Clemens im Abseits. Kurz nach dem Ausgleich kam Franck Ribery ins Spiel, der französische Mittelfeldstar saß zunächst auf der Bank. Der Jubel kannte dann keine Grenzen, als Novakovic seinen zweiten Treffer erzielte.