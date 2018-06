Los Angeles (SID) - Kevin Love von den Minnesota Timberwolves wird den chinesischen Basketball-Superstar Yao Ming beim Allstar-Game der nordamerikanischen Profiliga NBA am 20. Februar in Los Angeles ersetzen. NBA-Commissioner David Stern entschied sich höchstpersönlich für den Debütanten, der vom verletzungsbedingten Ausfall Yao Mings profitiert.

Der Center der Houston Rockets hatte sich im Dezember eine Stressfraktur im Knöchel zugezogen und muss nach einer Operation um die Fortsetzung seiner Karriere bangen. Dennoch wählten die Fans den 2,29-m-Mann, der wegen seiner Probleme mit dem linken Fuß die komplette vergangene Saison versäumt hatte, ins Aufgebot.

Love wird im Team der Western Allstars an der Seite von Dirk Nowitzki spielen. Der deutsche Nationalspieler wurde von den Trainern als Reservist nominiert und kommt zu seiner zehnten Teilnahme am Allstar-Game. Wer den nach Yao Mings Ausfall frei gewordenen Platz in der Startformation übernimmt, steht noch nicht fest. Die Entscheidung darüber fällt Gregg Popovich von den San Antonio Spurs als Trainer der West-Auswahl.