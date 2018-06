Lüttich (SID) - In Abwesenheit des Weltranglistenersten Timo Boll hat sich Kalinikos Kreanga den Titel beim Europe-Top-12-Turnier im Tischtennis gesichert. Der WM-Dritte von 2003 aus Griechenland setzte sich im Finale am Sonntag mit 3:2 gegen den Weißrussen Wladimir Samsonow durch. Kreanga, der in Deutschland unter anderem für TTF Ochsenhausen spielte, hatte im Viertelfinale den an Nummer zwei gesetzten Supercup-Sieger Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) ausgeschaltet. Ebenfalls in der Runde der letzten Acht ausgeschieden waren Bastian Steger (Saarbrücken) und Kristin Silbereisen (Kroppach) in der Damen-Konkurrenz.

Hier feierte die Niederländerin Li Jiao einen klaren 4:0-Finalsieg gegen Viktoria Pawlowitsch aus Weißrussland. Bundestrainer Jörg Roßkopf hatte vor Beginn des europäischen Eliteturniers die Absagen des Titelverteidigers Boll (Oberschenkelzerrung), des deutschen Meisters Christian Süß (Grippe) und des EM-Zweiten Patrick Baum (Bronchitis) verkraften müssen.