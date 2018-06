Belo Horizonte (SID) - Der brasilianische Erstligaprofi William Morais ist bei einem Raubüberfall in Belo Horizonte erschossen worden. Der 19-Jährige vom Aufsteiger America FC wurde in der Nacht zum Sonntag beim Verlassen einer Party von drei Dieben umstellt, die seine goldene Halskette forderten. Als sich der Mittelfeldspieler wehrte, schossen ihm die Täter in die Brust. Die Polizei nahm das Gangstertrio noch am Sonntag fest.