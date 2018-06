Ingolstadt (SID) - Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld kann endgültig mit den Planungen für die 3. Liga beginnen. Die Ostwestfalen verloren das Schlüsselspiel beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt 0:1 (0:1) und haben nach dem 21. Spieltag zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Ingolstädter schöpfen dagegen bei nur noch drei Zählern bis zum rettenden Ufer im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung. Der Abstand zwischen Ingolstadt und Bielefeld beträgt neun Punkte.

Matchwinner für das Team von Trainer Benno Möhlmann war Andreas Buchner, der in der 42. Minute den Siegtreffer erzielte. Vorbereiter des Tores war Edson Buddle. Der FC-Neuzugang aus den USA hatte zuvor bereits dreimal die Führung der Gastgeber auf dem Fuß gehabt (12., 19., 41.) und bot im Sturm eine Klasse-Partie, auch wenn er im Abschluss Schwächen zeigte.

Die erneut enttäuschende Arminia, die erst zwei Saisonsiege auf dem Konto hat, hätte vor 6978 Zuschauern allerdings ebenfalls in Führung gehen können. Doch Josip Tadic schoss in der 33. Minute den Ingolstädter Torwart Sascha Kirschstein aus kurzer Distanz an.

Nach der Pause hatte die Arminia zunächst Pech, als eine Flanke von Christian Müller die Latte der Ingolstädter traf (48.). Torschütze Buchner verpasste auf der Gegenseite vier Minuten später die Vorentscheidung. Das Gästeteam von Trainer Ewald Lienen mühte sich danach zwar weiter, blieb aber im Angriff harmlos.