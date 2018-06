Inhalt Seite 1 — Cisse vs. Gekas: Duell der Lebensversicherungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (SID) - Für die einen ist es das Duell zwischen dem "Eiskalten Killer" und dem Schulschwänzer von einst. Für die anderen der reizvolle Vergleich zwischen den personifizierten Lebensversicherungen ihrer Klubs. Wenn am heutigen Sonntag Papiss Cisse und Theofanis Gekas im Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) direkt aufeinandertreffen, dann scheinen Tore garantiert.

Allerdings ist der Einsatz von Gekas wegen einer Oberschenkelverletzung leicht gefährdet. Cisse indes ist nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich wieder fit und hatte bereits am vergangenen Spieltag sein Comeback gefeiert.

Keine anderen Bundesliga-Klubs scheinen derart abhängig von ihren Torjägern wie die Hessen und die Breisgauer. Gekas und Cisse haben mehr als die Hälfte aller Saisontreffer ihrer Geldgeber geschossen: Der Grieche 14 von insgesamt 24 Eintracht-Toren, der Senegalese 15 von 29 Freiburger Treffern. "Wir sind froh, dass wir Papiss haben. Er macht aus unseren wenigen Chancen sehr viel. Das tut uns gut, wie man sieht", lobte SC-Kapitän Heiko Butscher Vollblutstürmer Cisse, der die Bundesliga-Torschützenliste vor dem 21. Spieltag zusammen mit Mario Gomez (Bayern München) anführte.

Kein Gekas-Tor - kein Frankfurt-Sieg



Der nur 1,79 Meter große Gekas, der auf dem rechten Unterarm den eintätowierten Schriftzug "Eiskalter Killer" trägt, folgt in der Bestenliste gleich dahinter. Wie sehr das Wohl der Eintracht vom 30 Jahre alten Ex-Nationalspieler abhängig ist, zeigten die ersten drei Spieltage nach der Winterpause: Gekas traf nicht, und die Frankfurter kassierten drei Niederlagen in Folge - und das ohne eigenen Treffer.

Dabei war der wortkarge Hellene in der Vorrunde vor dem Tor so gnadenlos, dass die Mitspieler manchmal meinten, sie hätten den Teufel in Menschengestalt vor sich. "Wir rätseln schon manchmal, ob er seine Seele verkauft hat", sagte Verteidiger Marco Russ schmunzelnd über das 1-Million-Euro-Schnäppchen von Bayer Leverkusen. Gekas gilt als Wunder an Effektivität. Für seine ersten elf Saisontreffer benötigte er nur 22 Torschüsse.

Als Ein-Mann-Spektakel hat sich auch Cisse längst einen Namen gemacht. Vor einem Jahr kam der in Dakar geborene Angreifer vom französischen Zweitligisten FC Metz in den Breisgau. In seinen bisherigen 34 Bundesliga-Einsätzen hat der 25-Jährige bereits 21 Tore geschossen. "Es zeichnet ihn aus, dass er sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Er tut uns absolut gut", meinte Trainer Robin Dutt.