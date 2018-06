Deer Valles (SID) - Die deutschen Ski-Freestyler sind bei der WM zum zweiten Mal in Folge leer ausgegangen. Nach dem schwachen Abschneiden der mitfavorisierten Ski-Crosser bei den Titelkämpfen im amerikanischen Deer Valley konnte auch Buckelpisten-Fahrerin Marina Kaffka am letzten Wettkampftag die Bilanz nicht mehr retten: Die Gaißacherin landete im Parallel-Wettbewerb auf Platz 18. Ski-Crosserin Heidi Zacher (Lenggries), Führende im Weltcup, war als beste Deutsche Siebte, die Männer hatten allesamt die Top 16 verpasst.

2009 in Inawashiro/Japan hatten die Freestyler des Deutschen Skiverbandes (DSV) auch schon keine Medaille gewonnen. Bei der 13. WM stand nun zum sechsten Mal kein DSV-Athlet auf einem Podium. Letztmals Edelmetall hatte Ski-Crosserin Alexandra Grauvogl mit Bronze 2007 in Madonna di Campiglio (Italien) geholt.

Auch in den US-Bundesstaat Utah waren die deutschen Crosser mit sehr hohen Erwartungen gereist - und die schienen sich zunächst zu erfüllen. Zacher war in der Qualifikation die schnellste Teilnehmerin, Anna Wörner (Partenkirchen) kam auf Rang drei. Zacher scheiterte dann aber im Halbfinale, für Wörner war schon im Viertelfinale Endstation, am Ende landete sie auf Rang neun. Kelsey Serwa und Julia Murray feierten einen kanadischen Doppelsieg.

Kanada erfolgreichste Nation



Mit einer besonders großen Enttäuschung für den DSV endete der Wettbewerb der Männer, den der kanadische Olympia-Vierte Christopher Delbosco vor Jouni Pellinen (Finnland) und dem Olympia-Zweiten Andreas Matt (Österreich) gewann. Daniel Hohnacker (Gerhausen), Paul Eckert (Samerberg), Simon Stickl (Bad Wiessee) und Thomas Fischer (Ruhpolding) scheiterten allesamt im Achtelfinale und kamen im Endergebnis auf die Ränge 18, 20, 21 und 24.

Erfolgreichste Nation war Kanada, das am Schlusstag alle vier möglichen WM-Titel abräumte und insgesamt acht von zwölf Goldmedaillen sowie fünfmal Silber und dreimal Bronze gewann. Die Olympia-Zweite Jennifer Heil sicherte sich nach Buckelpisten-Gold Rang eins im Parallel-Wettbewerb, Olympiasieger Alexandre Bilodeau gewann nach Einzel-Silber ebenfalls Parallel-Gold. In der Halfpipe setzten sich Rosalind Groenewoud und Michael Riddle durch.

Zuvor hatte Warren Shouldice den Aerials-Wettbewerb für Kanada gewonnen, bei den Frauen siegte Shuang Cheng (China). Bei der WM-Premiere im Slopestyle holte Alex Schlopy die einzige Gold-Medaille für die Gastgeber, den Frauen-Wettbewerb entschied Anna Segal aus Australien für sich.