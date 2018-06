Washington (SID) - Box-Weltmeister Wladimir Klitschko reißt im Hick-Hack um den geplanten Superfight gegen David Haye langsam der Geduldsfaden. "Der 2. Juli ist der Tag für den Kampf. Entweder Haye nimmt es an - oder er lässt es sein. Er muss einfach nur Ja sagen", sagte Klitschko dem Fernsehsender BBC. Der britische WBA-Titelträger Haye hatte zuletzt Zweifel am Zustandekommen des WM-Vereinigungskampfes gegen den WBO- und IBF-Champ aus der Ukraine geäußert.

Alle finanziellen Fragen seien geklärt, so Klitschko. "Wir teilen uns die Einnahmen. Bei diesem Kampf geht es um sehr viel Geld", sagte der 33-Jährige. Die Klitschko-Brüder und der 30-jährige Brite gelten derzeit als beste Schwergewichtler der Welt.

Beide Parteien hatten sich bereits auf den 2. Juli als Termin für den WM-Vereinigungskampf geeinigt. Nachdem das Klitschko-Lager einen Kampf zwischen Wladimir und Dereck Chisora am 30. April in Mannheim angesetzt hat, glaubt Haye jedoch nicht mehr an den Kampf.