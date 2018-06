Köln (SID) - Gleich sechs Spieler fehlten beim ersten Training der deutschen Nationalmannschaft am Montag vor dem Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Italien. Kapitän Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller (alle Bayern München), Mesut Özil, Sami Khedira (beide Real Madrid) und Per Mertesacker (Werder Bremen) zogen Fitnessübungen in der Sportschule Kaiserau vor. Alle sechs sollen Bundestrainer Joachim Löw aber im ersten Länderspiel des Jahres zur Verfügung stehen.