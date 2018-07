London (SID) - FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat zumindest vorläufig einen Schlussstrich unter die Diskussion um eine mögliche Verlegung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in den Winter gezogen. "Alles ist für den Sommer vorbereitet, und alle 64 WM-Spiele finden in Katar statt", sagte der 74 Jahre alte Chef des Weltverbandes in einem BBC-Interview.

Zuletzt hatte es einige Vorstöße, unter anderem von FIFA-Exekutiv-Mitglied Franz Beckenbauer, gegeben, die WM-Endrunde aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer in Katar in den Winter zu verlegen. Im Januar hatte der Asien-Cup, die Kontinentalmeisterschaft der asiatischen Konföderation, ebenfalls in Katar stattgefunden.

Blatter machte nochmals deutlich, dass eine Verschiebung der WM vom Sommer in den Winter ausschließlich vonseiten Katars möglich wäre. FIFA-Vize-Präsident Mohamed Bin Hammam, Chef der asiatischen Konföderation AFC, hatte dies aber abgelehnt. UEFA-Boss Michel Platini hatte angeregt, eine "WM der Golf-Region" auszurichten. "Katar hat sich (alleine) um die WM beworben, deshalb ist es nur fair, wenn Katar alle Spiele organisiert", hatte Bin Hammam erklärt.