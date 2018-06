Hamburg (SID) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Rechtsaußen Stefan Schröder um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2013 verlängert. Das teilte der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstag mit. "Ich bin in Hamburg fest verwurzelt und will mit dem HSV Meister werden. Das ist das, was derzeit für mich zählt", sagte der 29 Jahre alte Schröder.