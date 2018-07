Frankfurt/Main (SID) - Das Duell der beiden Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beim Länderspiel zwischen Argentinien und Portugal steht im Mittelpunkt des Großkampftages am heutigen Mittwoch. Zur Neuauflage des WM-Finales von 1998 kommt es zwischen Frankreich und Brasilien. Weltmeister Spanien will gegen Kolumbien Wiedergutmachung für zwei zuletzt deftige Pleiten betreiben.

"El gran duelo" der beiden Fußball-Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die Neuauflage des WM-Finales von 1998 zwischen den Südafrika-Versagern Frankreich und Brasilien sowie der zuletzt gleich doppelt gedemütigte Weltmeister Spanien beim Versuch der Wiedergutmachung: Der Länderspiel-Großkampftag am heutigen Mittwoch mit 24 weiteren Begegnungen neben dem Klassiker Deutschland gegen Italien bietet reichlich Brisanz.

"Für mich ist Messi ein Gegner wie jeder andere auch"



Im Blickpunkt steht vor allem das Aufeinandertreffen von Messi und Ronaldo beim Kräftemessen zwischen Argentinien und Portugal im neutralen Genf (21.00 Uhr). Wie beim spanischen Meister FC Barcelona soll Weltfußballer Messi auch beim zweimaligen Weltmeister als Mittelstürmer auftrumpfen. "Er wird als Neuner spielen, denn dort kommen die Bälle hin - und das wollen wir maximal ausnutzen", sagte der argentinische Nationaltrainer Sergio Batista.

Der Nachfolger von Diego Maradona hofft, dass Messi seine Knipser-Qualitäten auch bei den Gauchos zeigt und endlich die erhofften Glanzvorstellungen im Nationaltrikot bietet. In der Primera Division erzielte der 23-Jährige am vergangenen Samstag bei Barcas 3:0 gegen Atletico Madrid alle drei Treffer. Im Kampf um die Pichichi-Trophäe des besten Torjägers in La Liga liegt Messi mit 24 Toren an der Spitze - gleichauf mit Cristiano Ronaldo.

Den Portugiesen lässt der Hype um Messi zumindest äußerlich kalt. "Ich habe keine Zwangsvorstellungen, Neid oder direkte Rivalität mit Messi. Für mich ist er ein Gegner wie alle anderen auch", sagte der 26-Jährige vor dem Duell der schillernden Stars. Im Innern von Cristiano Ronaldo sieht es wohl etwas anders aus. Der Stachel der 0:5-Pleite mit Real Madrid gegen Barcelona sitzt noch tief. Bei der Weltfußballer-Wahl missachtete der Iberer, der für Real-Generaldirektor Jorge Valdano "der Alfredo Di Stefano des 21. Jahrhunderts" ist, Messi konsequent.

Blanc will keine Querulanten mehr