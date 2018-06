Garmisch -

Die deutschen Mannschaftsärzte haben den Kampf um die Gesundheit von Maria Riesch aufgenommen, eine Prognose über den nächsten Einsatz bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften wollten sie aber zunächst nicht geben. "Wegen der aufgetretenen Symptome ist von einer beginnenden Virusgrippe auszugehen. Es wurde unverzüglich eine intensivierte medikamentöse Therapie eingeleitet", sagte der Internist Johannes Scherr am späten Mittwochabend.

Ob Maria Riesch am Donnerstag zunächst am zweiten Abfahrtstraining teilnehmen kann, wollte Scherr nicht prophezeihen. "In Abhängigkeit des weiteren Verlaufs in den nächsten Stunden und der Nacht, wird morgen früh zeitnah entschieden, ob ein Start aus medizinischer Sicht sinnvoll ist", sagte der DSV-Arzt.

Am Mittwoch hatte die Partenkirchnerin ihr erstes Abfahrtstraining bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften abgebrochen. Zwar schob sich die Doppel-Olympiasiegerin aus dem Starthaus, stoppte die Fahrt aber nur wenige Schwünge später und verließ die Piste. Mit dem Start erfüllte Maria Riesch zumindest das Reglement: Um an der Super-Kombination am Freitag oder der Abfahrt am Sonntag teilnehmen zu können, muss sie mindestens ein Abfahrtstraining absolviert haben. Das Verlassen des Starthauses reicht dafür aus.