Bremen (SID) - Nach der überstandenen Knieoperation in Brasilien und der Rückkehr zum Bundesligisten Werder Bremen ist ein Ende der Leidenszeit von Abwehrspieler Naldo weiter ungewiss. Der Innenverteidger betonte zwar auch am Mittwoch, dass sich das Knie nach dem Eingriff gut entwickelt habe, an eine baldige Rückkehr in den Bremer Kader ist jedoch vorerst nicht zu denken.

Nach Angaben des behandelnden Arztes Carlos Bergamaschi werde Naldo spätestens in sechs Monaten wieder auf dem Platz stehen. Ein Comeback in der laufenden Saison, in der der Bremer noch nicht zum Einsatz kommen könnte, scheint somit fraglich.

"Wir wünschen uns, dass der Heilungsprozess so verläuft, wie von Naldo erhofft und von den brasilianischen Ärzten erwartet", sagte Werder-Sportdirektor Klaus Allofs. Naldo wird sich in Bremen nun von einem brasilianischen Physiotherapeuten betreuen lassen. "Matheus Cardoso ist ein Freund von mir. Er hilft mir in enger Abstimmung mit dem Ärzteteam in Brasilien. Von diesem Weg bin ich überzeugt", sagte der 28-Jährige, der zunächst seine Muskulatur wieder aufbauen will.