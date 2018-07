Hamburg (SID) - Bundesligist FC St. Pauli bangt vor dem Kellerduell am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um den Einsatz von Offensivallrounder Deniz Naki. Der 21-Jährige leidet an einer Bronchitis und bekam am Mittwoch eine Ruhepause verordnet. Mittelfeldspieler Matthias Lehmann befindet sich nach überstandener Grippe hingegen auf dem Weg der Besserung.