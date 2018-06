Santander (SID) - Marcelino Garcia Toral soll den spanischen Erstligisten Racing Santander als neuer Trainer vor dem Abstieg bewahren. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge des am Montag entlassenen Miguel Angel Portugal an. Toral wurde zunächst bis zum Saisonende verpflichtet und leitete beim Tabellen-16. der Primera Division am Mittwoch bereits die erste Trainingseinheit.

Toral hat in Santander schon einmal erfolgreich gearbeitet. In der Saison 2007/08 führte er den Klub auf Platz sechs und damit in den damaligen UEFA-Cup sowie ins nationale Pokal-Halbfinale. Zuletzt hatte Toral Real Saragossa betreut, wo er 2009 entlassen worden war.