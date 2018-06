Merseburg (SID) - Die deutschen Tischtennis-Frauen sind in der European Nations League (ENL) als Gruppensieger ins Halbfinale eingezogen. Am Dienstagabend setzte sich das Team von Bundestrainer Jörg Bitzigeio in Merseburg mit 3:1 gegen Europameister Niederlande durch. Die ehemalige Tischtennis-Europameisterin Jiaduo Wu (Kroppach) hatte mit zwei Einzelsiegen erheblichen Anteil am Erfolg der deutschen Mannschaft.

Am 29. März treffen die DTTB-Frauen im Halbfinale in Aalen auf Ungarn, das in Gruppe A Kroatien mit 3:0 besiegte. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde treffen Rumänien und die Niederlande aufeinander.