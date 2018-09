Fürth (SID) - Aufstiegsanwärter SpVgg Greuther Fürth muss in der 2. Bundesliga in den kommenden beiden Spielen auf Stürmer Miroslav Slepicka verzichten. Der Tscheche wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner gesperrt. Slepicka war am Sonntag im Heimspiel des Tabellenvierten gegen den VfL Bochum (1:1) in der 37. Minute wegen eines groben Foulspiels des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.