Wien (SID) - Kein Bundesliga-Duell, aber zwei schwere Brocken: Auf ihrem Weg zur doppelten Titelverteidigung stehen der TBV Lemgo und der VfL Gummersbach vor unterschiedlich hohen Hürden im Viertelfinale des Handball-Europapokals. Die Gummersbacher, die im Vorjahr den Pokalsieger-Wettbewerb gewonnen hatten, sind klarer Favorit gegen Elverum Handball aus Norwegen. Lemgo, 2010 Sieger des EHF-Pokals, hat mit dem spanischen Spitzenklub Ademar Leon den schwerstmöglichen Gegner gezogen.

Das deutsche Trio im Viertelfinale des EHF-Pokals komplettieren zwei Altmeister: Frisch Auf Göppingen erwischte ebenfalls ein Hammerlos und trifft im Viertelfinale auf den früheren Europapokalfinalisten und Champions-League-Teilnehmer Gorenje Velenje aus Slowenien. Der VfL Großwallstadt hatte mehr Losglück und spielt gegen Saint Raphael Var HB aus Frankreich. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.

Gummersbach und Göppingen haben zunächst Heimrecht, während Großwallstadt und Lemgo zuerst auswärts antreten müssen. Die Viertelfinal-Hinspiele in beiden Wettbewerben finden am 26. und 27. März statt, die Rückspiele am 2. und 3. April.

"Uns erwarten zwei schwere Spiele, in denen es keinen Favoriten gibt", sagte Lemgos Geschäftsführer Volker Zerbe dem Sport-Informations-Dienst (SID). Zerbe bereitet sich auf eine "hitzige Atmosphäre" in Spanien vor, sagt aber auch: "Auf dem Weg zur Titelverteidigung gibt es in dieser Phase keine einfachen Gegner mehr. Wir wollen ins Halbfinale und alles ist möglich."

Großwallstadt freut sich über Viertelfinal-Los



In Großwallstadt freut man sich hingegen auf das Viertelfinal-Los Saint Raphael: "Unser Gegner von der Cote d'Azur steht aktuell auf dem vierten Platz in der französischen Liga und wir sind sehr froh, dass wir auf keinen Kontrahenten aus der Bundesliga treffen", sagte TVG-Trainer Peter David.

Im EHF-Pokal-Achtelfinale hatte sich Göppingen gegen Metalurg Skopje (Mazedonien) durchgesetzt, Lemgo gegen Istanbul und Großwallstadt gegen Silkeborg (Dänemark). Gummersbach hatte im Pokalsieger-Wettbewerb beide Achtelfinals deutlich gegen Xico Andebol aus Portugal gewonnen.