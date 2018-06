München (SID) - Die Stadt München hat am Dienstag mit den Verantwortlichen der Basketballabteilung des FC Bayern über einen Umzug in die Rudi-Sedlmayer-Halle verhandelt. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir zusammenkommen werden und in spätestens 14 Tagen eine Lösung finden", sagte Christine Strobl, Münchens 2. Bürgermeisterin, im Gespräch mit der Abendzeitung.

Der Tabellenführer der Pro A-Liga peilt mit Bundestrainer Dirk Bauermann den Aufstieg in die Eliteklasse an und trägt derzeit die Partien in der Eishalle im Olympiapark aus. Nun möchte die Stadt dem Klub ein konkretes Mietangebot machen: "Es wird für den FC Bayern akzeptabel sein", so Strobl.

Die Kosten für die Renovierung der Rudi-Sedlmayer-Halle müsste allerdings der Verein tragen. "Es geht vor allem um Aspekte der Sicherheit - Brandschutz und elektronische Leitungen etwa", sagte Bayern-Vizepräsident Bernd Rauch. Zuvor hatten die Verantwortlichen des FC Bayern um Präsident Uli Hoeneß bereits angekündigt, ein Umzug sei eine notwendige Bedingung für die Fortführung des Basketball-Projektes.

Das Spitzenspiel gegen Bayerns ersten Verfolger Würzburg (82:75) am 20. Februar verfolgten 12.200 Zuschauer in der Münchner Olympiahalle. Dabei wurde das Kontingent aufgrund der hohen Ticketnachfrage gleich zweimal aufgestockt.