Gelsenkirchen (SID) - Die Spekulationen um den Abschied von Felix Magath vom Bundesligisten Schalke 04 haben neue Nahrung erhalten. Wie der Klub am Donnerstagabend auf seiner Internetseite bekannt gab, hat der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies den Trainer und Manager am Wochenende zu einem "intensiven Gespräch" eingeladen.

"Ich habe in den letzten Tagen immer gesagt, dass das Spiel gegen Valencia absolute Priorität hat. Jetzt, nach unserem tollen Sieg, können wir uns wieder anderen Dingen zuwenden, die in letzter Zeit aufgelaufen sind. Ich bin nicht sein Kontrahent, sondern sein Kontrolleur. Deshalb lade ich Felix Magath zu einem klärenden Gespräch unter Männern ein", so Tönnies.

Bereits vor dem 3:1 am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League über den FC Valencia, mit dem sich die Königsblauen für die Runde der letzten Acht qualifizierten, hatte der Vereinsboss dem kicker gesagt: "Wir müssen die Reißleine ziehen. Völlig unabhängig von der Champions League. Im Verein brennt es lichterloh."