Inzell (SID) - Einbruch für Claudia Pechstein, Jubel bei Stephanie Beckert: Bei den deutschen Eisschnellläuferin hätte die Gefühlslage nach dem Auftakt-Rennen der Einzelstrecken-WM in Inzell nicht unterschiedlicher sein können. Pechstein kam über 3000m in 4:08,11 Minuten nur auf Rang acht und verpasste die insgeheim erhoffte Medaille deutlich. Beckert gewann in 4:04,28 Bronze hinter Ireen Wüst (Niederlande/4:01,56) und Doppel-Olympiasiegerin Martina Sablikova (Tschechien/4:02,07) und holte ihre erste Medaille bei einer Einzelstrecken-WM.

"Es hat Spaß gemacht, hier gelaufen zu sein. Aber es war schwer. Ich habe mein Bestes gegeben", sagte Pechstein nach ihrem ernüchternden Abschneiden. "Ich wollte hier mehr zeigen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber es war gut, dass ich dabei war", meinte die fünfmalige Olympiasiegerin knapp fünf Wochen nach Ablauf ihrer Sperre wegen erhöhter Blutwerte.

Beckert machte es etwas besser und sicherte sich ihre erste Medaille bei einer Einzelstrecken-WM. "Ich bin wahnsinnig glücklich. Bronze ist super", sagte Beckert: "Mir fehlten am Anfang die schnellen Runden, wie sie Wüst oder Sablikova laufen können." Immerhin lief Beckert die beste Zeit, die sie je in Europa erzielt hatte. "Jetzt können die 5000m kommen", sagte sie.

Pechstein ohne Kraft



Pechstein hatte unterdessen Mühe, ihre Kraft richtig einzuteilen. Ihr Tempo nahm von Runde zu Runde ab. Erst gelangen ihr noch 32-er Runden, doch am Ende lagen ihre Werte bei mageren 33,5 und 33,7 Sekunden. Ihr blieb damit die triumphale Krönung ihrer vierwöchigen Comeback-Tour versagt. Mit einem Platz auf dem Podium wäre sie die erste Athletin gewesen, die mit 39 Jahren bei einer Einzelstrecken-WM Edelmetall gewonnen hätte. Eine Medaille wäre für sie zudem ein gewichtiges Argument im Streit mit der Bundesinnenministerium (BMI) um eine Rückkehr in die Sportförderung. Das BMI hatte seiner Hauptmeisterin der Bundespolizei am Mittwoch zumindest noch Sonderurlaub für die Dauer der Heim-WM gewährt.

Bei der Heim-WM in Inzell greift Pechstein noch zweimal ins Geschehen ein. Am Samstag startet sie über 5000m. Dort war sie dreimal Olympiasiegerin. Am Sonntag nimmt sie zum Abschluss der Titelkämpfe am Teamwettbewerb teil. In beiden Fällen hat die Langstrecken-Spezialistin Medaillen-Chancen. Auch Beckert startet noch über 5000m und im Team. "Es war klar, dass Claudia irgendwann wiederkommt. Sie ist zurück", sagte die WM-Dritte. Ireen Wüst freute sich indes riesig über ihren Titel. "Ich bin sehr glücklich, dass es gereicht hat", meinte die Niederländerin, die nach ihrer Bestzeit bis zum letzten Lauf warten musste, bis ihr Erfolg feststand. "Das war sehr spannend", meinte Wüst, die nervös an den Fingernägeln gekaut hatte.

