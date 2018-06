Inhalt Seite 1 — Schumacher mit neuen Teilen auf Rang fünf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher hat beim ersten Einsatz vieler neuer Teile für den Mercedes-Silberpfeil deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. Bei den Testfahrten in Barcelona kam der 42-Jährige auf den fünften Platz und war nur vier Zehntelsekunden langsamer als der drittplatzierte Mark Webber im Red-Bull-Renault.

"Wir hatten einen sehr produktiven Tag und haben eine ordentliche Zahl Kilometer zurückgelegt. Wir konnten viele Dinge am Auto mit dem neuen Update-Paket checken und überprüfen. Meine ersten Eindrücke sind sicherlich positiv", meinte Schumacher: "Wir haben bei den vorherigen Tests hart an der Zuverlässigkeit gearbeitet und unsere Priorität liegt jetzt auf der Feinabstimmung des Autos. Das war heute ziemlich erfolgreich."

Schumacher wird am Freitag noch einmal im Auto sitzen, Teamkollege Nico Rosberg zum Abschluss dann noch einmal am Samstag. Danach geht es zum Saisonstart am 27. März nach Melbourne, weitere Testfahrten sind während der Saison dann nicht mehr erlaubt. Red Bull hat am Freitag schon seinen letzten Testtag, dann wird noch einmal Weltmeister Sebastian Vettel am Steuer sitzen.

Heidfeld auf Rang sechs



Neben dem mexikanischen Neuling Sergio Perez, der im Sauber-Ferrari ein Qualifying simuliert hatte und dadurch etwas überraschend die Tagesbestzeit markierte, war vor allem Felipe Massa im Ferrari stark. Der Brasilianer fuhr die zweitbeste Zeit und mit 132 Runden mit Abstand die meisten Kilometer. Hinter Schumacher landete auf Rang sechs Nick Heidfeld im Renault, der nach seiner Erkältung wieder einen halben Tag im Auto saß.

Der Mönchengladbacher fühlt sich inzwischen bei Renault angekommen und sieht sich dort mehr als Lückenbüßer für den nach einem schweren Rallye-Unfall verletzten Polen Robert Kubica. "Klar sitze ich nur in dem Auto, weil Robert einen Unfall hatte. Ich spüre jetzt aber auch eine Wertschätzung. Man gibt mir das Gefühl, der Wunschpilot zu sein", sagte er dem Fachmagazin auto motor und sport.

Heidfeld stellte klar, dass er sich nicht aktiv um einen Platz bei Renault bemüht habe. "Vielleicht hätte ich es später irgendwann getan, aber kurz nach dem Unfall war es nicht angebracht. Und ich sagte mir: Wenn sie wirklich Interesse haben, dann melden sie sich von selbst", so der 33-Jährige, für den Renault die Chance ist, "mich so ins Schaufenster zu stellen, dass ich meine Karriere um ein paar Jahre verlängern kann."