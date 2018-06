New Orleans (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben nach einer verpatzten Schlussphase einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Texaner mussten sich bei den New Orleans Hornets mit 92:93 geschlagen geben, nachdem die Gastgeber in den letzten 50 Sekunden mit einer 8:0-Punkte-Serie die Partie noch gedreht hatten. Für die Entscheidung sorgte 8,4 Sekunden vor der Schlusssirene Hornets-Guard Jarrett Jack mit drei verwandelten Freiwürfen.

"Die Freiwürfe haben sie im Spiel gehalten. Meine Anerkennung dafür, wir haben es nicht geschafft", sagte Dallas-Trainer Rick Carlisle nach der 18. Saison-Niederlage der "Mavs". Bester Werfer der Partie war der deutsche Superstar Dirk Nowitzki, der auf 26 Punkte kam.

Dallas musste in der Partie auf den am Rücken verletzten Peja Stojakovic verzichten. Für den serbischen Forward kam Shawn Marion in die Starting Five, doch auch der 32-Jährige musste im dritten Viertel vom Parkett. Bei einem Sturz über einen Kameramann erlitt Marion eine Rippenverletzung, die sich aber bei einer Röntgenuntersuchung als nicht schwerwiegend erwies.

"Mavs" im Westen auf Rang zwei



Mit 46 Siegen und 18 Niederlagen ist Dallas im Westen dennoch weiter das zweitbeste Team. Allerdings ist der Rückstand auf den Liga-Primus San Antonio Spurs (52:12) wieder größer geworden. Die Spurs setzten sich in eigener Halle gegen die Detroit Pistons mit 111:104 durch.

Eine überraschende Niederlage musste die beste Mannschaft des Ostens einstecken. Rekordmeister Boston Celtics (46:16) kassierte in eigener Halle eine 103:108-Pleite gegen die Los Angeles Clippers, die weiter ohne ihren verletzten deutschen Nationalspieler Chris Kaman auskommen mussten. Für die Clippers war es bereits der vierte Sieg in Folge.