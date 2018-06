Inhalt Seite 1 — Magath wird scheibchenweise abserviert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - Eigentlich wollte Felix Magath nur Fragen zum Spiel beantworten. Doch dann geriet die Pressekonferenz vor dem Krisengipfel von Schalke 04 gegen "Torlos" Frankfurt zur großen Rechtfertigung. "Solange ich erfolgreich bin, werde ich meine Arbeitsweise nicht ändern", sagte der Trainer und Manager, verteidigte seine sportliche Zwischenbilanz, seine umstrittenen Methoden und erklärte trotzig: "Ich bin bereit weiterzumachen."

Doch längst ist klar: Magath, den Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zum "Gespräch unter Männern" am Wochenende zitierte, ist auf Schalke de facto entmachtet. Sein Intimus Rolf Dittrich musste schon gehen. Der Pressesprecher, den er vom VfL Wolfsburg mitgebracht hatte, wurde bereits vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Eintracht Frankfurt freigestellt - ohne dass das Vorstandsmitglied Magath gefragt wurde.

Sein Sohn habe ihm gesagt, das laufe gerade im Fernsehen, berichtete er. Seine Vorstandskollegen Peter Peters und Horst Heldt hätten diese Personalie alleine entschieden. "Für mich ist das auch etwas überraschend gewesen", sagte Magath und antwortete auf die Frage, ob das ein Vertrauensbruch sei: "Es sieht so aus."

Magath stichelt gegen Tönnies



Vor dem zweiten Krisengipfel mit Tönnies sind die Fronten verhärtet. Magath stichelte gegen den Aufsichtsratsboss: "Ich glaube, wenn man ein Gespräch führen will, müsste man es nicht unbedingt öffentlich ankündigen. Man könnte sich verabreden, es führen und erstmal gucken, was rauskommt, bevor man an die Öffentlichkeit geht." Tönnies hatte am Donnerstag auf der Schalker Homepage das "klärende Gespräch" angekündigt.

Mit dem Rauswurf des Trainer-Managers tut sich der Klubboss allerdings noch schwer. Die Vorbereitungen für die ursprünglich geplante sofortige Trennung wurden nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League gestoppt. Auf der Aufsichtsratssitzung am kommenden Montag steht das Thema nicht auf der Tagesordnung. Nach SID-Informationen wurde zu dem turnusmäßigen Treffen des Gremiums schon vor längerer Zeit eingeladen, eine kurzfristige Änderung der Agenda wurde den Mitgliedern nicht mitgeteilt.

Um Magath als Vorstandsmitglied zu entlassen, müsste der Aufsichtsrat den 57-Jährigen drei Tage vor einer Sitzung mit diesem Tagesordnungspunkt offiziell einladen. Er bekäme dann Gelegenheit, sich mündlich dazu zu äußern. Vor dem 3:1-Triumph gegen den FC Valencia hatte Tönnies noch davon gesprochen, die "Reißleine" ziehen zu müssen, und Magath "unmenschlichen Umgang" vorgeworfen. Im Verein brenne es "lichterloh". So soll sich unter anderem Kapitän Manuel Neuer beim Aufsichtsrat über den Trainer beschwert haben.