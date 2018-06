Inhalt Seite 1 — Biathlon-Staffel mit Birnbacher auf Goldjagd Seite 2 Auf einer Seite lesen

Chanty Mansijsk (SID) - Olympia im Hinterkopf, Gold vor Augen: Mit Andreas Birnbacher gehen die deutschen Männer am heutigen Freitag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im russischen Chanty Mansijsk in der 4x7,5-km-Staffel auf Medaillenjagd. Nach seinem Aussetzer bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver ist der 29-Jährige erstmals wieder für eine Staffel nominiert worden. Zusammen mit Startläufer Christoph Stephan, Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer und Dreifach-Olympiasieger Michael Greis greift Birnbacher nach Gold.

"Ich habe eine neue Chance, dass ich beweisen kann, dass ich es drauf habe. Ich hoffe, dass ich Vancouver aus dem Kopf rauskriege", sagte Birnbacher, der bei Olympia mit zwei Strafrunden alle Hoffnungen der DSV-Skijäger auf eine Medaille zerstört hatte: "Wenn wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auftreten, haben wir die Chance auf eine Medaille."

Birnbacher an Position zwei



"Die Staffel hat sich von selbst aufgestellt. Der Andi hat nachdrücklich in Amerika und auch hier bewiesen, dass er das Potenzial hat. Wir haben ihm das absolute Vertrauen ausgesprochen. Ich bin überzeugt davon, dass er morgen eine gute Staffel laufen wird", sagte Männer-Trainer Mark Kirchner, der Birnbacher wie 2010 an Position zwei laufen lassen wird.

Natürlich war Vancouver, wo Deutschland nach dem "Nähmaschinen-Anfall" von Birnbacher beim zweiten Schießen letztlich Fünfter wurde, in den Gesprächen zwischen Trainer und Athlet ein Thema: "Man muss darüber sprechen, um den Athleten die notwendige Sicherheit zu geben", sagte Kirchner: "Aber man muss auch die Leistungen hier sehen, wo er dreimal knapp an einer Medaille vorbei geschrammt ist."

Birnbacher war in Sibirien der konstanteste deutsche Biathlet mit den Plätzen fünf (Verfolger), sechs (Sprint) und acht (Einzel). Zuletzt hatte sich Leitwolf Greis für Birnbacher stark gemacht: "Der Andi hat seine Chance verdient", sagte Greis.

Unterstützung von Neuner