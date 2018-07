Barcelona (SID) - Hispania hat als letztes Team sein Auto für die neue Formel-1-Saison vorgestellt. Im Rahmen der Testfahrten in Barcelona enthüllten die Piloten Vitantonio Liuzzi und Narain Karthikeyan den F111. Fahrbereit ist der Wagen allerdings noch nicht. Der spanische Rennstall arbeitet mit Hochdruck daran, das Auto bis zum Abschluss der letzten Tests am Samstag fertig zu bekommen.

"Wir warten noch auf Teile für die Aufhängung. Irgendwie müssen wir es hinbekommen, wir wollen morgen fahren", sagte Hispania-Teamchef Colin Kolles. Nach derzeitigem Stand wird aber zumindest ein Fahrer vor dem Auftakt der Saison am 27. März in Melbourne nicht mehr im neuen Wagen Platz nehmen.

Karthikeyan stellt sich schon jetzt auf Schwierigkeiten ein. "Wir werden es in Australien schwer haben, das ist völlig klar. Die größte Unbekannte ist derzeit die Zuverlässigkeit", sagte der Inder.

Hispania, dass den Italiener Liuzzi erst am Mittwoch als zweiten Fahrer engagiert hatte, war in der vergangenen Saison als eines von drei neuen Teams in den Formel-1-Zirkus eingestiegen. Damals hatte es vor dem Auftakt in Bahrain nicht mit Testfahrten geklappt.