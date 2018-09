Barcelona (SID) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat sich im verregneten Barcelona die letzte Bestzeit der Formel-1-Wintertestfahrten geholt. Nachdem Teamkollege Michael Schumacher mit dem Silberpfeil in der endgültigen Ausführung am Freitag mit der absoluten Barcelona-Bestzeit überrascht hatte, war Rosberg am Samstag auf nasser Strecke eine halbe Sekunde schneller als Williams-Neuling Pastor Maldonado aus Venezuela und lag rund sieben Zehntelsekunden vor dem Briten Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes.

Keine gezeitete Runde hatten Schumacher, der am Vormittag nochmal im Einsatz war, und Ferrari-Pilot Fernando Alonso, die beide nur fünfmal auf die Strecke fuhren. Die drei übrigen Fahrer sammelten dagegen noch ein bisschen Erfahrung auf nasser Strecke. Hispania hatte auf den letzten Testtag verzichtet, weil wichtige Teile für das neue Auto im Zoll hängengeblieben waren.

Am 27. März startet in Melbourne mit dem Großen Preis von Australien die neue Formel-1-Saison. Bis zum Saisonende sind jetzt keine weiteren Testfahrten mehr erlaubt.