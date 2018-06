Washington (SID) - Die Verhandlungen zwischen der Spielergewerkschaft und den Klubbesitzern sind gescheitert, die amerikanische Football-Profiliga NFL hat ihren ersten Lockout seit knapp 24 Jahren. Nach einem Bericht des Liga-eigenen NFL Network hat die Ausperrung der Football-Profis durch ihre Klubs unmittelbar nach dem Ablauf der bisherigen Vereinbarungen um 6.00 Uhr MEZ (24.00 Uhr Ortszeit) begonnen.

Ein offizielles Statement der NFL stand am Samstagmorgen allerdings noch aus. Sollte es keine Einigung zwischen den Parteien geben, könnte die im Spätsommer beginnende neue Saison teilweise oder ganz ausfallen.

Zuvor hatten sich die Spielergewerkschaft NFLPA und die 32 Klub-Eigner auch am letzten Tag ihrer Gespräche über einen neuen Tarifvertrag in Washington keine Einigung erreicht. Insgesamt zehn Spieler, darunter die Star-Quarterbacks Tom Brady (New England Patriots), Peyton Manning (Indianapolis Colts) und Drew Brees (San Diego Chargers), hatten bereits vor dem Scheitern der Verhandlungen für den Fall einer Aussperrung Klagen gegen die NFL angekündigt. In dieser Klage werden der Liga konspirative und wettbewerbsbehindernde Praktiken vorgeworfen.

Hauptstreitpunkt zwischen den beiden Parteien ist die Verteilung der NFL-Einnahmen in Höhe von jährlich rund neun Milliarden Dollar (rund 6,5 Milliarden Euro). Bisher streichen die Klubbesitzer davon grundsätzlich eine Milliarde (rund 723 Millionen Euro) sowie zusätzlich 40 Prozent des übrigen Geldes ein. Die verbliebenen 60 Prozent gehen an die Spieler. Während die Profis mit dem bisherigen Modell zufrieden sind, wollen die Teameigentümer künftig ihre Garantiesumme auf zwei Milliarden (rund 1,447 Milliarden Euro) erhöhen. Dies sei nötig, um die Entwicklung der Liga weiter voranzutreiben und die Infrastruktur zu verbessern.