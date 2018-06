Gelsenkirchen (SID) - Das mit Spannung erwartete Treffen des Aufsichtsrates von Fußball-Bundesligist Schalke 04 mit Noch-Trainer Felix Magath findet nach SID-Informationen wohl Mitte der Woche statt. Eine Einladung soll bereits erfolgt sein, damit wäre die erforderliche Frist von drei Tagen gewahrt. Zu diesem Termin könnte dann auch die mögliche Entlassung des Fußballlehrers thematisiert werden. Am kommenden Montag findet die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung der Königsblauen statt.

Die mögliche Entlassung von Magath steht bislang nicht auf der Tagesordnung des Meetings am Montag. Es wurde schon vor längerer Zeit zu dem turnusmäßigen Treffen des Gremiums eingeladen, eine kurzfristige Änderung der Agenda wurde den Mitgliedern nicht mitgeteilt. Um Magath als Vorstandsmitglied zu entlassen, müsste der Aufsichtsrat den 57-Jährigen drei Tage vor einer Sitzung mit diesem Tagesordnungspunkt offiziell einladen. Er bekäme dann Gelegenheit, sich mündlich dazu zu äußern.

Am Wochenende soll zuvor ein "Gespräch unter Männern" von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies mit Magath stattfinden. Dazu hatte der Fleischfabrikant am vergangenen Donnerstag den Trainer und Manager in Personalunion eingeladen. Bei Sky verkündete Magath am Samstag vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt allerdings, dass Tönnies erkrankt sei. Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison Trainer des Altmeisters sei, sagte Magath: "Ja, wer denn sonst?!"