Berlin (SID) - Der FC Augsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga und den vierten Sieg in Folge verpasst. Die Schwaben kamen bei Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Mit 51 Punkten liegt der FCA weiter hinter Hertha BSC Berlin auf Rang zwei der Tabelle, verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter aber vorübergehend auf einen Zähler. Die Hertha muss am Montag im Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth antreten.

Auch Union hilft das Unentschieden gegen den Aufstiegsaspiranten im Kampf um den Klassenerhalt wenig weiter. Mit 31 Punkten bleiben die "Eisernen", die seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten, Zwölfte.

Bei sonnigem Frühlingswetter lieferten sich beide Mannschaften auf dem holprigen Rasen im Stadion an der Alten Försterei vor 15.328 Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel. Der FCA, bei dem der zuletzt verbannte Michael Thurk den erkrankten Top-Torjäger Nando Rafael ersetzte, strahlte in der ersten Halbzeit kaum Torgefahr aus. Die beste Chance zur Führung hatten die Gastgeber, doch einen Distanzschuss von Santi Kolk aus 25 Metern lenkte Augsburgs Torhüter Simon Jentzsch über das Tor (16.).

Auch nach der Pause blieben Torchancen in einem zerfahrenen und umkämpften Spiel Mangelware. Eine Möglichkeit durch Thurk (68.) machte Unions Schlussmann Marcel Höttecke zunichte.