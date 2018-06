Mailand (SID) - Titelverteidiger Inter Mailand bangt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Meister Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) um Abwehrchef Lucio. Der Brasilianer, der zwischen 2004 und 2009 das Bayern-Trikot trug, laboriert an einer Zerrung. Die Verletzung hatte sich Lucio am Freitag im Ligaspiel bei Brescia Calcio (1:1) zugezogen.

Das Hinspiel hatte Inter 0:1 verloren. Das Achtelfinale ist eine Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison, das die Mailänder mit 2:0 gewannen.