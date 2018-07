Köln (SID) - In der Bundesliga wird heute der 27. Spieltag fortgesetzt. Der souveräne Spitzenreiter Borussia Dortmund kann dabei seinen Vorsprung durch einen Sieg bei 1899 Hoffenheim zumindest vorübergehend auf 15 Punkte ausbauen und damit seinem siebten Titelgewinn noch näher kommen. Titelverteidiger Bayern München steht unterdessen im Rennen um die Teilnahme an der Champions League gegen den Hamburger SV unter Zugzwang. Angesichts der jüngsten Turbulenzen ebenfalls im Blickpunkt steht der Auftritt von Pokalfinalist Schalke 04 gegen Abstiegskandidat Eintracht Frankfurt. Einen Schritt Richtung Klassenerhalt wollen sowohl Ex-Meister VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg als auch Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Freiburg machen. Abstiegskampf pur steht in der Abend-Begegnung zwischen Werder Bremen und Schlusslicht Borussia Mönchengladbach auf dem Programm.

Der FC Augsburg strebt heute in der 2. Bundesliga die zumindest vorübergehende Tabellenführung an. Durch einen Sieg beim 1. FC Union Berlin kann das Team von Trainer Jos Luhukay den derzeitigen Spitzenreiter Hertha BSC Berlin vom ersten Platz verdrängen. In der zweiten Samstag-Begegnung treffen Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn aufeinander.

Eisschnellläufer wollen zweite Medaille bei Heim-WM



Die Biathlon-WM im russischen Chanty-Mansijsk klingt an diesem Wochenende aus. In den Massenstart-Rennen streben die Damen um Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner einen weiteren Erfolg und die Herren einen Tag nach der Enttäuschung durch Platz sieben in der Staffel Wiedergutmachung an.

Die deutschen Eisschnellläufer peilen heute bei der Heim-WM in Inzell ihre zweite Medaille an. Gute Chancen rechnen sich die Gastgeber dabei vor allem im 1000-m-Rennen der Frauen durch Sprinterin Jenny Wolf sowie über 5000 mder Frauen durch Stephanie Beckert aus. Bei den Männern steht das 10.000-m-Rennen auf dem Programm.

In den übrigen Wintersportarten finden heute zahlreiche Weltcup-Wettbewerbe statt. Die nordischen Kombinierer treten beim Final-Wochenende in Lahti zum Einzel-Rennen an. Die alpinen Asse messen sich bei der Abfahrt der Männer in Kvitfjell sowie im Slalom der Frauen in Spindleruv-Mlyn. Bei den Langläufern stehen in Lahti die Verfolgungsrennen der Männer über 20km und der Frauen über 10km auf dem Programm. Die Skispringer bestreiten in Lahti die Mannschafts-Konkurrenz.