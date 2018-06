Inzell (SID) - Claudia Pechstein und Stephanie Beckert haben zum Abschluss der Einzelstrecken-WM in Inzell eine weitere Medaille gewonnen. Die beiden Langstrecken-Spezialistinnen belegten gemeinsam mit der Berlinerin Isabell Ost Platz drei in der Teamverfolgung hinter Kanada und den Niederlanden. Beckert hatte zuvor in Inzell Silber über 5000m und Bronze über 3000m gewonnen. Pechstein holte Bronze über 5000m.