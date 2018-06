Köln (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihr Heimspiel gegen Meister Los Angeles Lakers mit 91:96 verloren. Nowitzki verbuchte mit 25 Punkten und zehn Rebounds sein elftes Double-Double (zweistellige Ausbeute in zwei Kategorien) in dieser Saison, konnte die Niederlage seiner Mannschaft aber ebenso wenig verhindern wie Shawn Marion mit 25 Punkten und zwölf Rebounds. Bester Mann der Lakers war Center Andrew Bynum mit 22 Punkten und 15 Rebounds.

Die Lakers mussten zwischenzeitlich ohne ihren Superstar Kobe Bryant auskommen, der Ende des dritten Viertels mit dem linken Fuß umknickte und humpelnd das Parkett verließ. Erst Mitte des letzten Spielabschnitts kehrte Bryant zurück, insgesamt verbuchte er 16 Punkte und fünf Rebounds.

Mit 47 Siegen und 19 Niederlagen bleibt Dallas in der Tabelle der Western Conference Zweiter hinter Ligaprimus San Antonio Spurs, der bei den Houston Rockets mit 115:107 gewann und am kommenden Freitag zu Gast in Dallas ist. Die LA Lakers sind den Mavericks mit nur einer Niederlage mehr als Tabellendritter dicht auf den Fersen. Ihre nächsten Spiele bestreiten die Mavericks am Dienstag bei den Portland Trail Blazers und am Mittwoch bei den Golden State Warriors.

Derweil kamen die Los Angeles Clippers mit dem deutschen Nationalspieler Chris Kaman zu einem 122:101-Sieg bei den Washington Wizards. Kaman steuerte 14 Punkte und zwei Rebounds zum Erfolg seiner Mannschaft bei.