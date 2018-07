Köln (SID) - Zum Abschluss des 26. Spieltages der Bundesliga kann der Tabellenzweite Bayer Leverkusen mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund auf neun Punkte reduzieren. Anstoß am Mainzer Bruchweg ist um 15.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr kämpfen der FC St. Pauli und der VfB Stuttgart um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

In der 2.Bundesliga möchte sich der VfL Bochum mit einem Auswärtssieg bei Alemannia Aachen auf den Relegationsplatz schieben. Energie Cottbus kann mit einem Erfolg gegen Abstiegskandidat VfL Osnabrück den Anschluss an die Aufstiegsränge herstellen. Ebenfalls ab 13.30 Uhr spielt Arminia Bielefeld gegen 1860 München.

Am Schlusstag der Biathlon-WM im russischen Chanty Mansijsk zählt die deutsche Damenstaffel mit der neunmaligen Weltmeisterin Magdalena Neuner zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Im deutschen Quartett werden neben Neuner noch Andrea Henkel, Tina Bachmann und Miriam Gössner laufen.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht am Sonntag in der EM-Qualifikation gegen Island einiges auf dem Spiel. Um die Endrunde 2012 in Serbien noch aus eigener Kraft erreichen zu können, benötigen die Spieler von Bundestrainer Heiner Brand unbedingt einen Sieg. Vier Tage nach der 31:36-Niederlage auf Island will sich das DHB-Team ab 17.45 Uhr im westfälischen Halle revanchieren.

In der Deutschen Eishockey Liga steht am Sonntag ab 14.30 Uhr der letzte Hauptrundenspieltag auf dem Programm. Drei Mannschaften haben noch die Chance sich direkt für das Play-off-Viertelfinale zu qualifizieren. Im direkten Duell trifft der Tabellensechste EHC München auf den Siebten ERC Ingolstadt, DEL-Rekordchampion Adler Mannheim kann mit einem Sieg bei den Straubing Tigers ebenfalls in die Entscheidung eingreifen. Dazu liefern sich die Nürnberg Ice Tigers gegen die Krefeld Pinguine und die Hamburg Freezers bei den Eisbären Berlin ein Fernduell um Platz zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt.