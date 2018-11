Aachen (SID) - Zwölf Spiele hintereinander hat der VfL Bochum nicht mehr verloren. Am heutigen Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei Sky) wollen Friedhelm Funkel und seine Mannschaft diese Serie bei Alemannia Aachen ausbauen. Dreimal in den letzten vier Partien hat der VfL allerdings nur Unentschieden gespielt. Die im Mittelfeld platzierten Aachener verloren ihre beiden vergangenen Begegnungen und konnten seit neun Spielen nicht mehr "zu Null" spielen.

Mit dem 2:1 beim MSV Duisburg fuhr Arminia Bielefeld den ersten Sieg seit dem 13. November ein. Gegen 1860 München soll der nächste Erfolg für die "Mission Impossible" gelingen. Doch der Rückstand auf den Relegationsplatz ist nach wie vor beträchtlich. Zudem gewann die Arminia nur vier von 17 Duellen mit den "Löwen", die aus drei Auswärtsspielen zuletzt sechs Punkte mitnehmen konnten.

Leise Hoffnungen in Richtung des Relegationsplatzes nach oben macht sich auch noch Energie Cottbus. Im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück trifft Trainer Claus-Dieter Wollitz auf seinen Ex-Verein. Acht Mal ist Energie in Folge im Stadion der Freundschaft unbesiegt geblieben. Osnabrück konnte in der Rückrunde erst zwei Siege landen und blieb auswärts nur ein Mal in dieser Saison ohne Gegentor.