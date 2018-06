Mailand (SID) - Titelverteidiger Inter Mailand bangt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Meister Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) um Abwehrchef Lucio. Der Brasilianer, der zwischen 2004 und 2009 das Bayern-Trikot trug, laboriert an einer Zerrung der Gesäßmuskulatur. Die Verletzung hatte sich Lucio am Freitag im Ligaspiel bei Brescia Calcio (1:1) zugezogen.

Lucio unterzieht sich nun einer intensiven Physiotherapie und einer Spezialbehandlung. Inters Trainer Leonardo macht sich jedoch wenig Hoffnungen, dass sein Landsmann am Dienstag auflaufen kann, berichteten italienische Medien am Sonntag.

Das Hinspiel hatte Inter 0:1 verloren. Das Achtelfinale ist eine Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison, das die Mailänder mit 2:0 gewannen.