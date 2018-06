Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat die am Saisonende auslaufenden Verträge mit Verteidiger Andy Roach und Stürmer Evan Kaufmann um jeweils ein Jahr verlängert. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Montag mit.

"In Roach und Kaufmann haben wir zwei wichtige Säulen der Mannschaft an uns binden können. Sie übernehmen Führungsaufgaben und sind sportliche Stützen des Teams", sagte Geschäftsführer Lance Nethery. Die DEG hatte in der am Sonntag beendeten Hauptrunde Platz zwei belegt. Im Play-off-Viertelfinale treffen die Rheinländer auf die Adler Mannheim, den EHC München oder die Kölner Haie.