Köln (SID) - Mit seinem Sieg bei Paris-Nizza am Sonntag hat die deutsche Radsporthoffnung Tony Martin auch die Führung in der Radsport-Weltrangliste übernommen. Der 25-Jährige aus Cottbus vom Team HTC-Highroad löste in der zweiten Ausgabe der Liste in diesem Jahr mit 108 Punkten den vorherigen Spitzenreiter Cameron Meyer (Australien/106 Punkte) ab. Martin hatte drei Wochen vor seinem größten Erfolg bei Paris-Nizza bereits die Algarve-Rundfahrt gewonnen.

Andreas Klöden (Cottbus/RadioShack), bei Paris-Nizza Zweiter hinter Martin, liegt in der Weltrangliste mit 88 Punkten auf dem vierten Rang. Dagegen ist Sprinter Andre Greipel aus Hürth (Omega Pharma-Lotto), der zuletzt bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico nach einem Sturz vorzeitig aufgeben musste, in der Rangliste vom siebten auf den zwölften Platz (38) abgerutscht.