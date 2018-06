Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München geht mit einer guten Ausgangsposition ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Inter Mailand. Nach dem 1:0-Sieg in San Siro reicht dem Bundesligisten in der Neuauflage des vergangenen Finales bereits ein Unentschieden zum Einzug in die nächste Runde. Die Begegnung beginnt um 20.45 Uhr. Zeitgleich spielt der englische Rekordmeister Manchester United gegen den französischen Titelträger Olympique Marseille.

In der Handball-Bundesliga trifft der ehemalige deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt in einer Begegnung vom 24. Spieltag ab 20.15 Uhr auf MT Melsungen. Auch mit einem Sieg bleibt Flensburg Tabellensechster.

Die deutschen Hockey-Herren treffen in der EM-Vorbereitung zum zweiten Mal binnen 24 Stunden auf Russland. Das Spiel im Rahmen des Zentrallehrgangs in Südafrika beginnt um 16.30 Uhr.