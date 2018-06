Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der Brasilianer Dede gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Wie der Tabellenführer bekannt gab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem zurzeit dienstältesten BVB-Profi nicht verlängert. Der 32 Jahre alte Verteidiger war 1998 von Atletico Mineiro zu den Westfalen gewechselt.

Dede hatte bereits in der vergangenen Spielzeit nach diversen gesundheitlichen Rückschlägen seinen Stammplatz auf der linken Seite der Vierer-Abwehrkette an Nationalspieler Marcel Schmelzer verloren. Dede bestritt bisher 319 Bundesliga-Spiele für den BVB und ein Länderspiel für die brasilianische Nationalmannschaft. In der aktuellen Saison kam er bisher nur im Heimspiel gegen den Hamburger SV Mitte November für fünf Minuten zum Einsatz.