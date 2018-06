Flensburg (SID) - Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League und das Halbfinale im deutschen Handball-Pokal hat die SG Flensburg-Handewitt den 16. Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Beim 33:26 (18:13) gegen die abstiegsgefährdete MT Melsungen stand der Sieg des Tabellensechsten (33:15 Punkte) von Anfang an nicht in Frage. Auch Melsungen (14.) behält nach der 17. Saison-Niederlage mit 13:37 Zählern den 14. Tabellenplatz. Überragender Werfer bei Flensburg war vor 6000 Zuschauern Anders Eggert, der mit 16 Toren (11 Siebenmeter) fast den Bundesliga-Rekord egalisierte. Bei Melsungen waren Michael Schweikhardt (5/1) und Michael Allendorf (5/3) erfolgreichste Torschützen.