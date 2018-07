Köln (SID) - Die Handballerinnen von Champions-League-Teilnehmer HC Leipzig treffen beim Final-Four-Turnier des DHB-Pokals auf den Thüringer HC. Im zweiten Halbfinale spielt der Buxtehuder SV gegen Zweitligist HSG Bensheim/Auerbach. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Der Titel wird am 21. und 22. Mai in Göppingen ausgespielt.