Madrid (SID) - Vier Tage nach den Doping-Vorwürfen gegen den FC Barcelona durch einen Radiosender hat die UEFA unangemeldete Kontrollen bei zehn Spielern des spanischen Fußball-Meisters durchgeführt. "UEFA-Ärzte haben heute das Training besucht und zum zweiten Mal in dieser Saison Routine-Untersuchungen vorgenommen", teilten die Katalanen mit. Betroffen waren auch Weltfußballer Lionel Messi und Weltmeister Xavi.

Am Sonntag hatte der spanische Sender Cadena Cope den FC Barcelona indirekt mit Doping in Verbindung gebracht. Der Klub beschäftige "Mediziner von zweifelhaftem Ruf", hieß es in einem Bericht. Dabei berief sich der Sender, der sich inzwischen für die Berichterstattung entschuldigt hat, nach eigenen Angaben auf Vereinskreise des Ligarivalen Real Madrid.