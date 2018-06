Frankfurt/Main (SID) - Mit einer Mischung aus Routine und jugendlichem Elan will Trainerin Silvia Neid die deutschen Fußballerinnen zum dritten WM-Titel in Folge führen. Im vorläufigen Aufgebot für die Heim-WM vom 26. Juni bis 17. Juli stehen 15 Weltmeisterinnen von 2007 und fünf U20-Titelträgerinnen von 2010. Insgesamt hat Neid, die am 11. April mit einem Lehrgang in Bitburg in die Vorbereitung starten wird, 26 Spielerinnen nominiert. Bis Ende Mai will die Trainerin fünf Spielerinnen aussortieren. Der 21-köpfige Kader, der Deutschland zum alleinigen Rekord-Weltmeister machen soll, muss spätestens am 10. Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.

Angeführt wird das Aufgebot von Rekord-Nationalspielerin Birgit Prinz. Die 33 Jahre alte dreimalige Weltfußballerin, die ihre internationale Karriere beim Finale in ihrer Heimatstadt Frankfurt mit dem dritten WM-Triumph zugleich krönen und beenden möchte, ist die älteste Spielerin des Kaders. Als jüngste Spielerin geht die 18 Jahre alte Dzsenifer Marozsan ins Rennen um die 21 WM-Plätze. Sie gehört neben Almuth Schult, Alexandra Popp, Bianca Schmidt und Kim Kulig zu den amtierenden Junioren-Weltmeisterinnen, die den Sprung in den Kader geschafft haben. Torhüterin Schult ist zudem die einzige Spielerin ohne Länderspiel-Einsatz in einem Aufgebot, in dem jede Position doppelt besetzt ist.

Die meisten Spielerinnen stellen der siebenmalige deutsche Meister 1. FFC Frankfurt und der amtierende DFB-Pokal-Sieger FCR Duisburg. Beide Klubs sind mit sieben Frauen vertreten. Der deutsche Meister Turbine Potsdam, der am Sonntag die Titelverteidigung feierte, stellt fünf Spielerinnen. Da Potsdam und Duisburg noch in der Champions League aktiv sind, werden die Spielerinnen beider Mannschaften erst im Laufe der Vorbereitung zur deutschen Auswahl stoßen.