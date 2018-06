Wolfsburg (SID) - Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Sonntag im Kellerduell beim VfB Stuttgart (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf Stammtorwart Diego Benaglio verzichten. Der Schweizer leidet an einer Entzündung im Lendenwirbelbereich. Nach einer Spritzentherapie am Mittwoch und weiteren Untersuchungen wurde entschieden, dass sich der 27-Jährige einem weiteren Reha-Programm unterziehen muss.

"Leider hat sich meine Verletzung wieder verschlechtert. So kann ich der Mannschaft jetzt nicht helfen", sagte Benaglio. Er hat daher auch dem Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld für das anstehende EM-Qualifikationsspiel in Bulgarien abgesagt. "Wichtig ist allein, dass er wieder zu 100 Prozent fit wird", sagte VfL-Trainer Pierre Littbarski.